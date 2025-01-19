Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gencatan Senjata di Gaza Segera Dimulai, 33 Sandera Israel Akan Ditukar 737 Tahanan Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |09:45 WIB
Gencatan Senjata di Gaza Segera Dimulai, 33 Sandera Israel Akan Ditukar 737 Tahanan Palestina
Foto-foto warga Israel yang masih disandera oleh Hamas di Gaza
A
A
A

KAIRO - Gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas akan mulai berlaku pada Minggu, (19/1/2025) pagi dengan pembebasan sandera menyusul beberapa jam kemudian. Gencatan senjata ini akan membuka jalan bagi kemungkinan berakhirnya perang di Gaza yang telah berlangsung selama 15 bulan dan menewaskan setidaknya 43.000 warga Palestina.

Pasukan Israel mulai mundur dari wilayah di Rafah, Gaza, ke koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan antara Mesir dan Gaza, media pro-Hamas melaporkan pada Minggu pagi.

Perjanjian gencatan senjata tiga tahap ini terjadi menyusul negosiasi selama berbulan-bulan yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, dan terjadi menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari.

Pembebasan Sandera

Tahap pertama pertama gencatan senjata akan berlangsung selama enam minggu, di mana 33 dari 98 sandera yang tersisa - wanita, anak-anak, pria berusia di atas 50 tahun, yang sakit dan terluka - akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan hampir 2.000 tahanan dan tahanan Palestina.

Para sandera Palestina ini termasuk 737 tahanan pria, wanita, dan remaja, beberapa di antaranya adalah anggota kelompok militan yang dihukum karena serangan yang menewaskan puluhan warga Israel, serta ratusan warga Palestina dari Gaza yang ditahan sejak dimulainya perang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
