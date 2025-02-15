Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Perbaiki Pancingan di Sungai, Siswa MTS Tewas Tenggelam

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |08:28 WIB
Perbaiki Pancingan di Sungai, Siswa MTS Tewas Tenggelam
Siswa MTS Tewas Tenggelam (foto: freepik)
A
A
A

MALANG - Seorang pelajar MTS di Malang tenggelam saat memancing di sungai. Korban diketahui berinisial AZ (14), dilaporkan tenggelam di Sungai Krekel, Dusun Sumberagung, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, pada Jumat 14 Februari 2025.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto membenarkan adanya peristiwa pelajar MTS Tulungrejo, yang meninggal tenggelam di sungai, saat memancing. Pihaknya menerima laporan dari warga, dan bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara (TKP) di Sungai Krekel.

"Jadi kami begitu mendapat informasi, Polsek Bantur langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama warga," ujar AKP Dadang, saat dikonfirmasi, Sabtu (15/2/2025).

Berdasarkan keterangan para saksi dan warga sekitar, insiden berawal sekitar pukul 13.00 WIB, usai salat Jumat, saat korban bersama rekannya berinisial DW (13) pergi memancing di Sungai Krekel. Saat tengah asyik memancing, sekitar pukul 16.00 WIB, kail pancing korban tersangkut di dasar sungai yang memiliki kedalaman sekitar empat meter.

"Korban kemudian berusaha melepaskan kail tersebut, namun diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam sungai," ucapnya kembali.

Satu rekannya bernama Dimas, sempat berusaha menolong dengan menjulurkan kayu agar bisa diraih korban, namun upaya itu tidak berhasil. Korban yang tidak bisa berenang semakin tenggelam.

 

Halaman:
1 2 3
      
