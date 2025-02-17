Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |21:01 WIB
Oknum Polisi Edarkan Sabu Ditangkap di Simalungun Sumut
Oknum polisi edarkan sabu ditangkap (Foto : Istimewa)
A
A
A

SIMALUNGUN - Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Simalungun menangkap seorang oknum polisi yang tercatat sebagai personel di Polres Batubara, Polda Sumatra Utara (Sumut). Oknum Polisi berinisial S itu ditangkap karena secara aktif mengedarkan narkoba jenis sabu

Informasi yang dihimpun, S (49) ditangkap di Hotel Pelangi, Huta I Kampung Pompa, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada Sabtu, 15 Februari 2025 malam. 

Penangkapan terhadap S dilakukan setelah Polisi menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang menyebut adanya aktifitas jual beli narkoba di Jot Pelangi. 

"Iya benar. Kita telah menangkap seorang oknum Polisi berinisial S di Hotel Pelangi Simalungun. Yang bersangkutan bertugas di Polres Batubara. Yang bersangkutan berhasil kita tangkap setelah tim yang kita kerahkan melakukan penyelidikan dan pengintaian sekitar 2 jam di lokasi penangkapan," kata Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025). 

Verry menyebut, saat penangkapan Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa dua plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram, satu unit timbangan digital, satu bal plastik klip kosong dan satu buah kaca pirex. Kemudian dua buah sekop dari pipet plastik, lima buah pipet plastik, satu unit HP merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp409.000 diduga hasil penjualan narkoba. 

"Tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial B yang berdomisili di Kabupaten Simalungun," tambah Verry. 

Dalam penanganan kasus ini, Sat Narkoba Polres Simalungun akan melakukan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk pengembangan untuk mengungkap jaringan di atasnya.

"Kami akan terus melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang lebih besar," tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200//tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183859//penangkapan_kurir_ganja-tZ89_large.jpg
Gudang Ganja 47 Kg di Sumut Digerebek, Dua Kurir Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183803//emak_emak-r8Sq_large.jpg
Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183074//narkoba-IlmJ_large.jpg
Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662//bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135//penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement