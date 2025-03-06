Legislator Partai Perindo Nias Barat Tinjau Jembatan Sungai Oyo yang Putus, Serukan Percepatan Pembangunan

NIAS BARAT – Jembatan Sungai Oyo yang terletak di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, putus total setelah tersapu banjir akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir.

Akibatnya, akses transportasi dari Kabupaten Nias Barat menuju Kota Gunungsitoli dan sebaliknya lumpuh total, yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.

Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat dari Partai Perindo, Yulianus Halawa turun langsung meninjau lokasi kejadian, Rabu (5/3/2025). Bersama Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani, Kasat Lantas Polres Nias AKP Sonahami Lase, dan Kapolsek Lolofitu Moi Ipda Riskon Ginting.

Yulianus mengungkapkan keprihatinannya atas musibah ini, mengingat jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju Kabupaten Nias Barat.

"Kami sangat prihatin karena jembatan ini memang sudah dimakan usia, ditambah dengan curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, beberapa kecamatan di Nias Barat kini terisolasi, harga-harga kebutuhan pokok pun naik akibat terhambatnya distribusi," ujarnya.

Legislator yang duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Nias Barat ini menjelaskan, pembangunan jembatan baru sebenarnya telah dimulai pada 2022. Namun, proyek tersebut mengalami pemutusan kontrak pada 2023, sehingga hingga kini belum rampung.

"Kami dari DPRD Kabupaten Nias Barat sudah pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara supaya proyek ini segera dilanjutkan. Kami juga memohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution, Red) untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan ini," tuturnya.