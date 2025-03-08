Banjir Bandang Sukabumi Merenggut Nyawa, Wapres Gibran Instruksikan Relokasi Warga

SUKABUMI - Banjir bandang yang melanda Kampung Gumelar, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, telah merenggut korban jiwa.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, langsung turun ke lokasi bencana pada Sabtu (8/3/2025) untuk meninjau dampak yang ditimbulkan serta memastikan langkah penanganan yang cepat dan tepat.

Dalam kunjungannya, Gibran menerima laporan dari Bupati Sukabumi, Asep Japar serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, bahwa banjir kali ini lebih parah dibandingkan kejadian serupa pada Desember 2024.

Salah satu tragedi memilukan adalah ditemukannya ibu dan anak dalam kondisi berpelukan di antara reruntuhan rumah yang tersapu arus deras.

Menyoroti penyebab banjir, Gibran menekankan pentingnya pengerukan sedimentasi sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak merusak pemukiman. Selain itu, ia menginstruksikan relokasi bagi warga yang tinggal di sepadan sungai untuk menghindari bencana serupa di masa depan.

"Pak Wakil Presiden sangat prihatin dengan situasi ini. Beliau menekankan pentingnya pengerukan sedimentasi sungai agar aliran air lebih lancar dan tidak berdampak kepada pemukiman warga," ungkap Diana.