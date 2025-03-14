Terungkap, Pelaku Pembunuh Ibu-Anak di Jakbar Ternyata Tetangga Korban

Pembunuh Ibu dan Anak di Jakbar. Foto: Dok IST.

JAKARTA - Polisi menangkap Febri Arifin (31), pembunuh ibu Tjong Sioe Lan alias Enci (59) dan anaknya, Eka Serlawati (35) yang jasadnya ditemukan dalam penampungan air rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Polisi menyebut pelaku ternyata tetangga korban.

“Pelaku atas nama Febri Arifin alias Ari alias Kakang alias Jamet alias Bebep alias krismartoyo. Umur 31, kelahiran Banyumas,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, Kamis (13/3/2025).

Twedi mengatakan korban dan tersangka saling kenal. Keduanya bertetangga. "Awalnya Tersangka mengenal korban, tetangga, dan sudah minjam duit rutin sejak 2021-2025," ujar dia.

Dia menambahkan, pelaku kerap berjanji akan melunasi utang-utangnya. Namun, janji tersebut tak dilakukan oleh pelaku.

“Janji lunasin dicicil, namun sampai kejadian utangnya belum dilunasi," jelas dia.

Sebagai informasi, korban ditemukan tak bernyawa di dalam penampungan air rumahnya di Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (7/3) lalu. Polisi menangkap pelaku berada di Banyumas, Jawa Tengah.

(Puteranegara Batubara)