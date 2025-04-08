Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jokowi Digugat Calon Pembeli Mobil Esemka, Begini Tuntutannya

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |22:36 WIB
Jokowi Digugat Calon Pembeli Mobil Esemka, Begini Tuntutannya
Kuasa hukum Aufaa (Penggugat Jokowi) Sigit Sudibyanto saat menyampaikan gugatan (Foto: Dok/Vitriana D)
A
A
A

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) digugat calon pembeli mobil Esemka di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Selasa (8/4/2025). Gugatan perdata tersebut dilayangkan Aufaa Luqman Re A (19), warga Ngoresan, Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto mengatakan, kliennya telah melayangkan gugatan ke PN Solo lantaran merasa dibohongi atas tawaran pembelian mobil Esemka. Gugatan perdata tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara PN SKT-08042025051.

“Gugatan wanprestasi kami layangkan kepada tiga pihak yakni eks Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin lalu PT Solo Manufaktur Kreasi selaku produsen mobil Esemka,” katanya, Selasa.

Dalam tuntutannya, ada dua pokok penting gugatan yang dilayangkan oleh kliennya kepada tiga pihak tersebut. “Tuntutannya adalah menyatakan para tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi,” ucap Sigit.

Untuk gugatan pertama, kliennya meminta ganti rugi materiil senilai Rp300 juta atau setara dengan harga dua unit mobil Esemka jenis Bima Pick-up.

“Atas cedera janji itu, penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menggugat para tergugat itu paling rendah harga mobil Esemka pick up itu satunya Rp150 juta. Karena dia ingin membeli dua mobil makanya jadi Rp300 juta," terang dia.

 

