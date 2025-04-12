Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Seorang Ibu Lahirkan Bayi Kembar Empat, Semua Anaknya Meninggal Dunia

Iren Leleng , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |19:29 WIB
Seorang Ibu Lahirkan Bayi Kembar Empat, Semua Anaknya Meninggal Dunia
Ilustrasi
A
A
A

NTT – Seorang ibu asal Desa Bea Waek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) melahirkan bayi kembar empat dalam kondisi prematur di RSUD Ben Mboi, Ruteng, pada Jumat (12/4/2025). Sayangnya, keempat bayi tidak dapat diselamatkan akibat kelahiran yang terjadi pada usia kehamilan yang masih sangat dini, yakni sekitar 20 minggu.

Kepala Puskesmas Mano, Paskalis Jangkar, menjelaskan bahwa ibu tersebut telah dirujuk ke RSUD Ben Mboi sejak usia kehamilan lima bulan, setelah petugas kesehatan mendeteksi adanya kemungkinan kehamilan multipel. Namun, jumlah pasti janin baru diketahui saat proses persalinan berlangsung.

“Organ vital janin seperti paru-paru dan sistem peredaran darah belum berkembang sempurna pada usia kehamilan 20 minggu, sehingga peluang hidup sangat kecil,” jelas Jangkar saat dikonfirmasi malam.

Dari empat bayi yang dilahirkan, tiga di antaranya langsung dinyatakan meninggal dengan berat masing-masing sekitar 400–500 gram. Satu bayi sempat lahir dalam kondisi hidup dan mendapat penanganan medis, namun meninggal dunia sekitar pukul 15.00 WITA di hari yang sama.

Kelahiran bayi kembar empat merupakan kasus langka yang membutuhkan penanganan medis khusus serta fasilitas neonatal yang lengkap. Kehamilan multipel diketahui memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi seperti kelahiran prematur, preeklamsia, dan gangguan pertumbuhan janin.

Saat ini, sang ibu berada dalam kondisi stabil dan tengah menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Pihak Puskesmas tengah menyusun laporan rinci untuk evaluasi dan peningkatan layanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil sejak awal kehamilan hingga kelahiran bayi di wilayah tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NTT Kembar Empat Bayi Kembar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541//gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171324//rumah-JnVH_large.jpg
Rumah Khusus Eks Pejuang Timor Timur Pakai Teknologi Tahan Gempa, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171186//polri-2KoA_large.jpg
Kapolda NTT: Keberadaan Sumur Bor Atasi Krisis Air Bersih Warga di Kota Kupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169629//perindo-L17x_large.jpg
Jaga Produksi Pangan Nagekeo NTT, Perindo: Pulihkan Fungsi Lahan Irigasi Mbay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/340/3169515//viral-5yC3_large.jpg
Banjir Bandang Nagekeo NTT,  5 Orang Meninggal dan 3 Dilaporkan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/340/3168834//perindo-eLkD_large.jpg
Pasok Bantuan Benang, Legislator Perindo Sejahterakan Penenun Sikka NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement