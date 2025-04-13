Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis, Suami Kapak Istri hingga Tewas Gegara Masalah Gadai HP

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |21:22 WIB
Sadis, Suami Kapak Istri hingga Tewas Gegara Masalah Gadai HP
Suami bunuh istri (Foto: Banda H/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Sebuah kejadian pembunuhan mengerikan terjadi di Jalan Gajahmada RT 01 RW 03 Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, pada Minggu (13/4/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Seorang suami beriisial Na(37) tega membacok istrinya, Sus (34).

Pelaku menghabisi istrinya yang telah memberinya seorang anak menggenakan kapak, hingga tewas. Sempat kabur, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku.

"Pelaku menebas leher korban dengan kapak sebanyak dua kali dan menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Minggu.

Menurut laporan polisi, kejadian bermula dari cekcok antara suami dan istri terkait persoalan gadai handphone (HP) di rumah mereka. Puncak cekcok mulut ini adalah Na yang sudah emosi mengambil kapak dari bawah lemari makan. Tanpa pikir Panjang, NA mengayunkan kapak ke arah leher Susilawati sebanyak dua kali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement