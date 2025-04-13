Sadis, Suami Kapak Istri hingga Tewas Gegara Masalah Gadai HP

PEKANBARU - Sebuah kejadian pembunuhan mengerikan terjadi di Jalan Gajahmada RT 01 RW 03 Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, pada Minggu (13/4/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Seorang suami beriisial Na(37) tega membacok istrinya, Sus (34).

Pelaku menghabisi istrinya yang telah memberinya seorang anak menggenakan kapak, hingga tewas. Sempat kabur, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku.

"Pelaku menebas leher korban dengan kapak sebanyak dua kali dan menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, Minggu.

Menurut laporan polisi, kejadian bermula dari cekcok antara suami dan istri terkait persoalan gadai handphone (HP) di rumah mereka. Puncak cekcok mulut ini adalah Na yang sudah emosi mengambil kapak dari bawah lemari makan. Tanpa pikir Panjang, NA mengayunkan kapak ke arah leher Susilawati sebanyak dua kali.