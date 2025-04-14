Viral Bule Mengamuk Acak-Acak Klinik di Bali, Pasien Panik Ketakutan

BALI – Viral video aksi seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di sebuah klinik kesehatan di kawasan Jalan Labuan Sait, Pecatu, Bali. Aksi pelaku menyebabkan kerusakan fasilitas klinik dan membuat para pasien serta petugas klinik panik.

Dalam video yang tersebar, tampak seorang pria asing masuk ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan tiba-tiba berteriak serta merusak sejumlah peralatan medis. Kejadian itu membuat suasana klinik menjadi kacau.

Beberapa pasien yang sedang dirawat terlihat ketakutan, sementara seorang warga asing lainnya tampak mencoba menenangkan pelaku, namun tidak berhasil.

Petugas klinik kemudian menghubungi Linmas Desa dan pihak kepolisian untuk membantu menenangkan dan mengamankan pria tersebut. Tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan oleh aparat gabungan.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, Minggu (13/4/2025), mengatakan, pelaku merupakan warga negara Amerika Serikat berinisial MCM. Menurut Sukadi, insiden bermula saat pelaku dibawa ke klinik dalam kondisi tidak sadarkan diri oleh rekannya menggunakan jasa taksi online. Namun, sesaat setelah sadar, pelaku tiba-tiba mengamuk tanpa alasan yang jelas.

(Arief Setyadi )