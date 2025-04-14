Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral Bule Mengamuk Acak-Acak Klinik di Bali, Pasien Panik Ketakutan

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |02:01 WIB
Viral Bule Mengamuk Acak-Acak Klinik di Bali, Pasien Panik Ketakutan
Viral WNA mengamuk di klinik Bali (Foto: Ist/Indira Arri)
A
A
A

BALI Viral video aksi seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di sebuah klinik kesehatan di kawasan Jalan Labuan Sait, Pecatu, Bali. Aksi pelaku menyebabkan kerusakan fasilitas klinik dan membuat para pasien serta petugas klinik panik.

Dalam video yang tersebar, tampak seorang pria asing masuk ke ruang instalasi gawat darurat (IGD) dan tiba-tiba berteriak serta merusak sejumlah peralatan medis. Kejadian itu membuat suasana klinik menjadi kacau. 

Beberapa pasien yang sedang dirawat terlihat ketakutan, sementara seorang warga asing lainnya tampak mencoba menenangkan pelaku, namun tidak berhasil.

Petugas klinik kemudian menghubungi Linmas Desa dan pihak kepolisian untuk membantu menenangkan dan mengamankan pria tersebut. Tak lama berselang, pelaku berhasil diamankan oleh aparat gabungan.

Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi, Minggu (13/4/2025), mengatakan, pelaku merupakan warga negara Amerika Serikat berinisial MCM. Menurut Sukadi, insiden bermula saat pelaku dibawa ke klinik dalam kondisi tidak sadarkan diri oleh rekannya menggunakan jasa taksi online. Namun, sesaat setelah sadar, pelaku tiba-tiba mengamuk tanpa alasan yang jelas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement