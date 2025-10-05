Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Praka Zaenal Gugur, Kecelakaan di Udara saat Latihan Terjun Payung HUT Ke-80 TNI

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |17:10 WIB
Kronologi Praka Zaenal Gugur, Kecelakaan di Udara saat Latihan Terjun Payung HUT Ke-80 TNI
Ilustrasi latihan terjun payung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Praka Mar Zaenal Mutaqim, personel Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Den Ipam 1) Marinir, gugur dalam tugas saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operations (RDO) dalam rangkaian HUT ke-80 TNI, yaitu Presidential Inspection. TNI Angkatan Laut (AL) kehilangan salah satu prajurit terbaiknya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Muda TNI Tunggul, mengungkapkan kronologi kejadian pada 2 Oktober 2025. Saat itu, Praka Mar Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan di udara saat Processing Opening Parachute.

“Parasut tetap mengembang hingga mendarat di air,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).

Tunggul mengatakan, saat kejadian, tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulance sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil. Selanjutnya, Praka Mar Zaenal Mutaqim dievakuasi menuju RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani penanganan intensif. Saat itu, kondisinya dalam keadaan sadar.

“Telah dilaksanakan perawatan di rumah sakit dan berbagai upaya medis untuk menyelamatkan yang bersangkutan selama dua hari, namun Praka Mar Zaenal Mutaqim tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 03.01 WIB di RSPAD Gatot Subroto,” imbuhnya.

