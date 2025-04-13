Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral, Innova Dikendarai Pelajar Mabuk Seruduk Trotoar Jalan Asia Afrika Bandung hingga Rusak Parah

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |16:50 WIB
Viral, Innova Dikendarai Pelajar Mabuk Seruduk Trotoar Jalan Asia Afrika Bandung hingga Rusak Parah
Innova dikendarai pelajar mabuk seruduk trotoar Jalan Asia Afrika Bandung hingga rusak parah (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Minibus Toyota Innova yang dikendarai pelajar MV (18), seruduk trotoar, pot bunga, dan tiang lampu penerangan di Jalan Asia Afrika, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Minggu (13/4/2025) dini hari. Video amatir pascakejadian viral setelah beredar di media sosial (medsos).

Dalam video yang beredar, tampak mobil Innova putih berpelat nomor polisi D 1363 AHO berhenti di atas trotoar sesuai kejadian. Tampak pula trotoar, pot bunga, dan tiang lampu penerangan Jalan Asia Afrika rusak parah.

Puing-puing trotoar dan pot bunga berserakan di jalan. Bagian depan mobil pun rusak. Bamper depan terlepas dan lampu kanan mobil pecah. Beruntung, peristiwa tersebut tak menimbulkan korban, baik luka maupun jiwa. MV pengendara mobil selamat dan tidak terluka sedikit pun.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fiekry mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), sebelum kejadian, mobil Innova yang dikendarai MV melaju dari arah utara ke selatan.

Saat tiba di perempatan Jalan Tamblong-Asia Afrika, MV membelokkan mobil ke arah Jalan Asia Afrika. Namun, saat berbelok ke kanan, MV tak mampu mengendalikan kendaraannya. Mobil oleng ke kiri lalu menabrak trotoar, naik ke trotoar, lalu menghantam pot bunga dan tiang lampu jalan.

"Kendaraan oleng ke kiri, naik ke trotoar, menabrak pot bunga dan tiang lampu penerangan," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung.

 

