HOME NEWS NUSANTARA

Anggota DPRD Partai Perindo Hasanudin Siap Wujudkan Aspirasi Warga Pulau Rinca NTT dari Fasilitas Olahraga hingga Air Bersih

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |18:06 WIB
MANGGARAI BARAT - Suasana hangat menyelimuti Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat anggota legislatif Partai Perindo Hasanudin menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2024 pada Senin (14/5/2025). 

Kunjungannya tersebut memberi ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan yang selama ini luput dari perhatian. Mulai dari alat olahraga, perlengkapan nelayan hingga akses air bersih.

Dihadiri ratusan warga, reses berlangsung penuh antusiasme. Ramli, salah satu tokoh muda desa, menjadi yang pertama angkat bicara. Dia menyuarakan harapan terkait bantuan peralatan sepak bola untuk para pemuda. "Pak Hasanudin, kalau bisa bantu fasilitasi kami bola dan perlengkapan sepak bola. Biar anak-anak muda di sini punya kegiatan positif," katanya.

Gayung bersambut, Kepala Desa Pasir Panjang Nurdin langsung menyambut ide tersebut dengan rencana menggelar turnamen lokal pada Agustus mendatang. Namun, aspirasi tak berhenti di lapangan hijau. 

Ramli kembali menyampaikan kondisi para nelayan di Pulau Rinca yang kesulitan mendapatkan ikan karena minimnya alat tangkap. "Masyarakat di sini mayoritas nelayan. Mohon untuk dibantu kebutuhan alat tangkap ikan bagi masyarakat di sini,” ungkapnya. 

Saleh, tokoh masyarakat setempat ikut bersuara. Dia menyampaikan permasalahan yang sudah lama tak terselesaikan yakni akses terhadap air bersih. 

“Sejak nenek moyang kami tinggal di sini, belum ada bantuan air minum bersih bagi masyarakat. Terpaksa kami harus membeli terus air minum. Itu bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu terpaksa harus cari air di atas bukit sana. Jauh ambilnya,” ungkapnya.

