Aloysius Paulus Siep: Transformasi Partai Perindo Teluk Bintuni Langkah Strategis Menuju Kemenangan 2029

TELUK BINTUNI - DPW Partai Perindo Papua Barat mengukuhkan tekadnya untuk memenangkan Pemilu 2029. Salah satu langkah nyata ditunjukkan dengan transformasi struktural yang dilakukan di tubuh DPD Partai Perindo Teluk Bintuni.

Transformasi ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor 035-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2025 oleh Ketua DPW Partai Perindo Papua Barat Aloysius Paulus Siep kepada jajaran pengurus baru DPD Teluk Bintuni, Sabtu (12/4/2025).

Aloysius menegaskan, perombakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam memperkuat mesin partai di tingkat daerah. "Tujuannya menjalankan roda organisasi ini dengan baik, dan tentu bisa memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2029," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Papua Barat ini juga menegaskan pentingnya peran pengurus baru dalam memperluas jangkauan partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini hingga ke seluruh pelosok Teluk Bintuni.

"Di 2019 kami sudah menempatkan tiga kader di legislatif (DPRD Teluk Bintuni). Ke depan kami berpikir harus lebih baik dari sekarang ini. Kami akan kejar menjadi unsur pimpinan," tutur Aloysius.

Harapan besar disematkan lulusan S1 Universitas Papua ini pada struktur baru DPD Partai Perindo Teluk Bintuni yang kini dipimpin Rahman Pagama sebagai Ketua, Dedian Padang sebagai Sekretaris dan Ira Febriani di posisi Bendahara.