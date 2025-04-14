Perindo All Out Kawal Pemerintahan Dedi Mulyadi-Erwan, Siap Kolaborasi Bangun Jawa Barat Lebih Maju

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menghadiri acara halalbihalal bersama seluruh tim pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage Dermawan di Kota Bandung. Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi antara pemerintah provinsi, partai politik pengusung, serta para relawan yang tergabung dalam barisan pendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

DPW Partai Perindo Jawa Barat bersama jajaran pengurus DPP dan DPD yang turut hadir menegaskan komitmen kuat untuk mengawal seluruh program kerja pemerintahan Dedi-Erwan ke depan.

“Sejak awal, kami punya komitmen untuk mendukung all out Kang Dedi dan Kang Erwan. Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan, mendorong birokrasi yang efektif, pemanfaatan tata ruang, pengelolaan lingkungan dan yang paling penting pemanfaatan sumber daya yang ada,” ujar Plt. Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sabtu (12/4/2025).

Dia optimistis, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, Jabar akan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. "Kami bersama partai-partai yang lain terus mengoptimalkan silaturahmi, pengawalan dan kita terus bergandengan tangan untuk keberhasilan pembangunan yang dipimpin beliau," katanya.