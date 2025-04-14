Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Sesama, Anggota Legislatif Partai Perindo Manggarai Timur Petrus Yohanes Elmiance Bantu Nenek yang Hidup Sebatang Kara di Gubuk Tua

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |19:03 WIB
Peduli Sesama, Anggota Legislatif Partai Perindo Manggarai Timur Petrus Yohanes Elmiance Bantu Nenek yang Hidup Sebatang Kara di Gubuk Tua
Anggota Legislatif Partai Perindo Manggarai Timur Petrus Yohanes Elmiance Bantu Nenek yang Hidup Sebatang Kara di Gubuk Tua (Foto: Dok)
MANGGARAI TIMUR - Petrus Yohanes Elmiance tak menyangka, di balik rimbunnya kebun di Kalapandu, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, ada seorang nenek bernama Veronika Lusi yang hidup seorang diri. Gubuk sederhana yang dihuni janda berusia 72 tahun itu jauh dari permukiman warga. 

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Partai Perindo ini mengetahui informasi mengenai kondisi nenek itu dari warga sekitar dan staf Kelurahan Watu Nggene. Saat tiba di lokasi yang berjarak sekitar 1 kilometer dari permukiman terdekat, dia terenyuh melihat langsung kondisi rumah Veronika yang memprihatinkan, hanya berdindingkan bambu dan beratapkan seng yang sudah termakan usia.

“Kondisi rumahnya tidak layak huni. Tetapi kondisi fisik Ibu Veronika sehat, oke. Tatapan mata dan sikapnya tetap memancarkan kehangatan dan keramahan,” ungkap Petrus Yohanes Elmiance, Senin (14/4/2025). 

Dalam kunjungannya, alumnus STM Negeri Ende dan Wearness Education Center Malang ini membawa sejumlah bantuan seperti beras, telur, minyak goreng, obat-obatan, minyak tanah dan alat kebersihan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu. 

 

