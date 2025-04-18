Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sinergi TNI-Polri Gelar Pengamanan Ibadah Perayaan Jumat Agung di Puncak Jaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |09:28 WIB
Sinergi TNI-Polri Gelar Pengamanan Ibadah Perayaan Jumat Agung di Puncak Jaya
Sinergi TNI-Polri Gelar Pengamanan Ibadah Perayaan Jumat Agung di Puncak Jaya
A
A
A

PUNCAK JAYA - Personel Satgas Pamtas Kewilayahan Batalyon Infanteri Raider 715/Motuliato (Yonif 715/Mtl) yang beragama Kristen melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan khusuk di Gereja Kristen Injili Papua (GKI), Puncak Jaya Papua, Jumat (18/4/2025).

Dansatgas Yonif 715/Mtl Letkol inf Prawito memerintahkan kepada seluruh personel Satgas Yonif 715/Mtl yang beragama Kristen untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung dengan khidmat .

“Karena disaat melaksanakan tugas operasi kita juga harus mengutamakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan agar disetiap kegiatan dan didalam bertugas kita selalu dalam lindungan-Nya,”ujarnya.

Namun tidak hanya itu, Dansatgas juga memerintahkan untuk personel yang tidak beragama Kristen untuk melaksanakan PAM bersama dengan Brimob Polda Sulut agar ibadah dapat berjalan lancar dan penuh khidmat.

“Sesuai dengan amalan Pancasila sila yang pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" kita sesama umat beragama harus saling toleransi dan saling mendukung didalam melaksanakan ibadahnya masing-masing agar pelaksanaan ibadah di wilayah rawan tetap terlaksana dan berjalan dengan lancar penuh khidmat,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
TNI-Polri Paskah 2025 Paskah
