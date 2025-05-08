Advertisement
HOME NEWS JATIM

Penampakan 2 Kendaraan Terbakar di Museum Angkut Kota Batu

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:09 WIB
Penampakan 2 Kendaraan Terbakar di Museum Angkut Kota Batu
Kebakaran di Museum Kota Batu
KOTA BATU - Kebakaran terjadi di salah satu wahana wisata Museum Angkut Kota Batu. Kebakaran terjadi di dalam bangunan area eropa London Museum Angkut, yang menyerupai istana Buckingham Palace. 

Sejumlah properti dekorasi spot foto, dan dua kendaraan terbakar. Api juga membakar spot foto stereofoam, kayu, di dalam bangunan seluas 30 meter kali lebar 5 meter di Istana Buckingham Palace ala-ala Inggris.

Manajer Marketing dan Relasi Publik Jatim Park Grup Titik S. Ariyanti menyatakan, proses pemadaman sudah sepenuhnya selesai. Tapi pasca kebakaran pihaknya masih menutup area terbaru di zona Eropa area London Museum Angkut, sejak Kamis pagi (8/5/2025) pasca kebakaran sekitar pukul 11.30 WIB.

"Area yang terbakar adalah dekorasi area London tepatnya dekorasi pertokoan harrods berbahan stereo foam, kayu dan kaca mika, perkiraan luas area yg terbakar kurang lebih panjang 30 meter dan lebar 5 meter," kata Titik S. Ariyanti, dikonfirmasi pada Kamis siang.

Di area yang terbakar kata Titik, terdapat juga dua kendaraan yang terdampak. Satu kendaraan mobil klasik mengalami kebakaran hingga mengelupas catnya, dan satu kendaraan roda dua berupa sepeda motor di area London Museum Angkut.

Halaman:
1 2
      
