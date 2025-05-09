Kabupaten Malang Diguyur Hujan Badai, Jalanan Lumpuh hingga Belasan Rumah Rusak

MALANG - Jalanan dan rumah warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dilanda banjir hingga mengalami kerusakan saat hujan deras dan angin kencang melanda. Total ada sejumlah desa di dua kecamatan yang terdampak di Kabupaten Malang terdampak.

Di wilayah Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, jalanan utama yang menghubungkan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Raya Bululawang, di depan Pondok Pesantren (Ponpes) An Nur 1 hingga ke selatan banjir menerjang.

Banjir terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, saat hujan deras terjadi. Derasnya hujan membuat saluran air di sekitar jalanan itu tak lagi mampu menampung air. Alhasil air meluber hingga ke jalan raya setinggi kurang lebih 50 sentimeter terjadi.

Banjir itu membuat kendaraan mogok dan membuat satu buah lapak pedagang di sekitar SPBU Bululawang, roboh terkena arus air. Alhasil lalu lintas (lalin) sempat macet parah, karena kendaraan tak berani melintas. Jalan utama dari kabupaten ke kota maupun sebaliknya pun sempat lumpuh.