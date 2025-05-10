Pasar Mojoduwur Terbakar, Diduga Oknum Polisi Minta Uang ke Kades untuk Penyelidikan

Kebakaran hebat melanda Pasar Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Foto: Mukthar Bagus/Okezone)

JOMBANG – Kebakaran hebat melanda Pasar Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat petang, 9 Mei 2025. Di tengah suasana duka para pedagang, muncul diduga oknum polisi meminta uang untuk penyelidikan.

Oknum itu meminta uang sebesar Rp5 juta kepada Kepala Desa Mojoduwur, Ahmad Baihaqi. Dalihnya, uang itu digunakan untuk mendatangkan Tim Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) guna melakukan penyelidikan kebakaran.

Ahmad Baihaqi mengaku prihatin atas permintaan tidak masuk akal tersebut. "Oknum dari APH (aparat penegak hukum), minta uang agar ada tim yang turun," ujarnya, Sabtu (10/5/2025).

Di sisi lain, Baihaqi berharap Pemerintah Kabupaten Jombang segera turun tangan untuk membantu proses pemulihan dan pembangunan kembali Pasar Mojoduwur, agar para pedagang bisa kembali beraktivitas dan pulih dari kerugian.