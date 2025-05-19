Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kasus Mantri Sunat Pukul Balita, Sudah Selesai Kekeluargaan Sebelum Jadi Viral

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:34 WIB
Kasus Mantri Sunat Pukul Balita, Sudah Selesai Kekeluargaan Sebelum Jadi Viral
Kasus Mantri Sunat Pukul Balita, Sudah Selesai Kekeluargaan Sebelum Jadi Viral
CIANJUR - Seorang mantri khitan atau sunat, di Cianjur, Jawa Barat, terekam kamera saat memukul  seorang balita yang hendak disunat. Video tersebut pun sempat viral di media sosial.

Dalam video tersebut nampak keluarga balita saat berada di dalam ruang khitan di salah satu klinik, di Kecamatan Bojongpicung, Cianjur, Jawa Barat. Terlihat balita yang sedang dilakukan khitan berusaha meronta dan hampir mengenai alat khitan elektrik, sang mantri pun terlihat menampar sang balita dalam peristiwa tersebut.

Sang mantri pun mengakui kejadian tersebut, bahkan dirinya juga langsung berkunjung kepada keluarga sang balita untuk meminta maaf.

Selain itu ia juga menjelaskan pada saat kejadian dirinya tengah fokus melakukan tindakan khitan. Namun, beberapa kali tangan sang balita meronta dan memukul wajahnya bahkan hampir mengenai alat khitan elektrik yang tengah ipegangnya.

Namun, dirinya secara spontan dan mengaku tidak sengaja memukul wajah sang balita.

"Kami sudah melakukan mediasi antara saya dan pihak keluarga. Dan dalam mediasi itu sudah islah, secara pidana dan perdata sudah tidak ada apa-apa," ujar pemilik klinik Rumah Khitan, Dani Radian, Senin (19/5/2025).

 

Topik Artikel :
Cianjur Sunat Viral
