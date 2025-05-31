Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bus Pariwisata Rem Blong Masuk Kebun Warga, 14 Orang Luka-Luka

Sabtu, 31 Mei 2025 |19:19 WIB
Bus Pariwisata Rem Blong Masuk Kebun Warga, 14 Orang Luka-Luka
Bus Pariwisata Rem Blong Masuk Kebun Warga, 14 Orang Luka-Luka (Foto: iNews)
A
A
A

SALATIGA - Diduga mengalami rem blong, sebuah bus yang mengangkut wisatawan masuk ke kebun milik warga di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (31/5/2025). Sebanyak 14 orang wisatawan alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan tersebut.

Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Salatiga dan warga beseta relawan mengevaluasi para penumpang bus yang mengalami rem blong hingga masuk ke area kebun warga.

Kejadian bermula saat bus berpelat nomor N 7171 UT yang mengangkut wisatawan asal Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, melaju dari arah Kopeng menuju Salatiga. Sesampainya di lokasi kejadian bus diduga mengalami rem blong kemudian menerjang median jalan hingga masuk ke kebun warga.

Akibatnya, sopir dan belasan penumpang bus mengalami luka. Sejumlah korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 

"Bus melaju tidak terkendali hingga melewati median jalan lalu masuk ke area kebun warga sejauh kurang lebih 100 meter dari jalan utama," ujar Kasatlantas Polres Salatiga AKP Darmin.

Bus pariwisata tersebut memuat sekitar 35 wisatawan dari Pasuruan itu hendak menuju Solo serta kembali ke Pasuruan.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
