HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemindahan Kucing Liar ke Kepulauan Seribu Baru Wacana

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |00:03 WIB
Pemindahan Kucing Liar ke Kepulauan Seribu Baru Wacana
Pemindahan Kucing Liar ke Kepulauan Seribu Baru Wacana (Foto Ilustrasi: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan pemindahan kucing liar ke Pulau Kucing di Kepulauan Seribu hingga saat ini masih sebatas wacana. Hal itu disampaikan Rano saat ditemui di Gedung GR Tanjung Priok, Jumat (31/5/2025).

“Itu kan baru wacana. Kita lihat di Jakarta ini boleh dikatakan banyak kucing-kucing liar. Walaupun sebetulnya ada komunitas yang merawat,” ujar Rano.

Ia menambahkan, ide tersebut mulanya datang dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang dikenal sebagai pencinta kucing. 

“Kemarin Pak Gub ini kan pencinta kucing. Dia bilang, wah daripada mungkin diburu atau bagaimana, boleh juga kita taruh di Pulau Kucing, tapi ini baru wacana,” jelasnya.

Rano menekankan, bahwa wacana tersebut merupakan upaya pemerintah daerah terus berupaya memberikan fasilitas terhadap keberadaan hewan-hewan liar di Jakarta. Lagi pula kata Rano, komunitas-komunitas satwa juga telah lebih dulu eksis di sejumlah taman kota. 

“Makanya juga Pak Gub kaget, misal di taman ada komunitas berang-berang. Beliau kaget, ‘wah ada berang-berang. Saya bilang, pak dulu saya memelihara berang-berang gitu,” tutup Rano.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
