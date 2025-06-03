Ukraina Hancurkan Jembatan Proyek Bergengsi Putin dengan Bahan Peledak Bawah Air

RUSIA - Ukraina telah meledakkan bom bawah laut besar-besaran yang menargetkan jalan raya dan jembatan rel utama yang menghubungkan semenanjung Krimea yang diduduki Rusia, dengan merusak penyangga bawah lautnya.

Operasi tersebut, yang diklaim oleh dinas keamanan SBU Kyiv, adalah operasi besar kedua yang dilakukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir yang menyerang aset-aset penting Rusia, setelah serangan pesawat nirawak canggih terhadap armada pembom strategis Moskow, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana melansir theguardian, serangan itu terjadi saat Ukraina mengonfirmasi telah diundang ke pertemuan puncak NATO pada akhir bulan Juni, setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy memperingatkan bahwa akan menjadi "kemenangan" bagi Rusia jika tidak hadir.

Serangan terbaru terhadap jembatan Kerch sepanjang 12 mil – proyek bergengsi presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dibuka pada tahun 2018 – terjadi di tengah upaya Ukraina untuk mengubah narasi yang dipromosikan oleh pemerintahan Trump bahwa Kyiv tidak memiliki banyak peluang dalam perang.

Penambangan jembatan, yang dijaga ketat oleh pasukan Rusia, menyusul serangan pesawat nirawak jarak jauh yang berani terhadap pangkalan udara jauh di dalam Rusia, yang diklaim Zelenskyy telah merusak 34% dari pembawa rudal jelajah strategis Rusia.

Komite investigasi Rusia menuduh Ukraina melakukan tindakan terorisme dengan meledakkan dua jembatan kereta api di Rusia selama akhir pekan. Tujuh orang tewas dan 113 orang terluka, termasuk anak-anak, ketika dua kereta api jatuh akibat serangan tersebut.