Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Hancurkan Jembatan Proyek Bergengsi Putin dengan Bahan Peledak Bawah Air

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |23:58 WIB
Ukraina Hancurkan Jembatan Proyek Bergengsi Putin dengan Bahan Peledak Bawah Air
Ukraina Ledakkan Penghubung Krimea dengan Rusia (foto: dok ist)
A
A
A

RUSIA - Ukraina telah meledakkan bom bawah laut besar-besaran yang menargetkan jalan raya dan jembatan rel utama yang menghubungkan semenanjung Krimea yang diduduki Rusia, dengan merusak penyangga bawah lautnya.

Operasi tersebut, yang diklaim oleh dinas keamanan SBU Kyiv, adalah operasi besar kedua yang dilakukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir yang menyerang aset-aset penting Rusia, setelah serangan pesawat nirawak canggih terhadap armada pembom strategis Moskow, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana melansir theguardian, serangan itu terjadi saat Ukraina mengonfirmasi telah diundang ke pertemuan puncak NATO pada akhir bulan Juni, setelah Presiden Volodymyr Zelenskyy memperingatkan bahwa akan menjadi "kemenangan" bagi Rusia jika tidak hadir.

Serangan terbaru terhadap jembatan Kerch sepanjang 12 mil – proyek bergengsi presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dibuka pada tahun 2018 – terjadi di tengah upaya Ukraina untuk mengubah narasi yang dipromosikan oleh pemerintahan Trump bahwa Kyiv tidak memiliki banyak peluang dalam perang.

Penambangan jembatan, yang dijaga ketat oleh pasukan Rusia, menyusul serangan pesawat nirawak jarak jauh yang berani terhadap pangkalan udara jauh di dalam Rusia, yang diklaim Zelenskyy telah merusak 34% dari pembawa rudal jelajah strategis Rusia.

Komite investigasi Rusia menuduh Ukraina melakukan tindakan terorisme dengan meledakkan dua jembatan kereta api di Rusia selama akhir pekan. Tujuh orang tewas dan 113 orang terluka, termasuk anak-anak, ketika dua kereta api jatuh akibat serangan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187459//pertemuan_presiden_rusia_vladimir_putin_dan_utusan_trump_steve_witkoff_di_moskow-vqWt_large.jpg
Pertemuan Lima Jam Putin dan Utusan Trump Gagal Capai Kesepakatan Damai Konflik Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187229//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Gb4F_large.jpg
Zelensky Ungkap Isu yang Buat Rencana Perdamaian Rusia-Ukraina Tak Kunjung Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187188//rusia_klaim_rebut_kota_strategis_pokrovsk-sGb0_large.png
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement