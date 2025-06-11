Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Remaja di Bekasi Pecah, Polisi Tangkap 9 Orang dan Sita 5 Sajam 

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |01:15 WIB
Tawuran Remaja di Bekasi Pecah, Polisi Tangkap 9 Orang dan Sita 5 Sajam 
Polisi tangkap pelaku tawuran di Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak sembilan remaja yang terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok di wilayah Kampung Pulo Timaha, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil diamankan jajaran Polsek Babelan pada Senin (9/6/2025) malam. 

Peristiwa ini sempat menghebohkan masyarakat setelah video aksi brutal tersebut beredar luas di media sosial.

Penangkapan para pelaku dilakukan usai aparat kepolisian melakukan penyelidikan cepat, atas beredarnya rekaman video yang memperlihatkan sejumlah remaja bersenjata tajam (sajam) bentrok di jalanan. Petugas kepolisian bergerak ke sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku.

“Dari hasil penyelidikan dan pengembangan di lapangan, kami berhasil menangkap sembilan orang pelaku di beberapa titik berbeda. Salah satu lokasi penangkapan berada di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kapolsek Babelan, Kompol Wito, Selasa (10/6/2025).

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua bilah senjata tajam jenis corbek, dua bilah celurit berukuran besar, serta satu celurit kecil. Diduga kuat senjata-senjata tersebut digunakan dalam aksi tawuran yang telah direncanakan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement