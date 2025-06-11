Tawuran Remaja di Bekasi Pecah, Polisi Tangkap 9 Orang dan Sita 5 Sajam

BEKASI - Sebanyak sembilan remaja yang terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok di wilayah Kampung Pulo Timaha, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil diamankan jajaran Polsek Babelan pada Senin (9/6/2025) malam.

Peristiwa ini sempat menghebohkan masyarakat setelah video aksi brutal tersebut beredar luas di media sosial.

Penangkapan para pelaku dilakukan usai aparat kepolisian melakukan penyelidikan cepat, atas beredarnya rekaman video yang memperlihatkan sejumlah remaja bersenjata tajam (sajam) bentrok di jalanan. Petugas kepolisian bergerak ke sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku.

“Dari hasil penyelidikan dan pengembangan di lapangan, kami berhasil menangkap sembilan orang pelaku di beberapa titik berbeda. Salah satu lokasi penangkapan berada di Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Kapolsek Babelan, Kompol Wito, Selasa (10/6/2025).

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua bilah senjata tajam jenis corbek, dua bilah celurit berukuran besar, serta satu celurit kecil. Diduga kuat senjata-senjata tersebut digunakan dalam aksi tawuran yang telah direncanakan sebelumnya.