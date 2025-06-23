Bejat! Guru Honorer Madrasah Sodomi 6 Siswa di Lampung

BANDARLAMPUNG - Seorang oknum guru honorer salah satu sekolah Madrasah di kota Bandarlampung diamankan polisi lantaran diduga melakukan sodomi pada enam siswa yang masih di bawah umur. Diketahui, oknum guru berinisial NI (28) tersebut merupakan warga Lampung Tengah.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan salah satu keluarga korban. "TKP-nya di wilayah Enggal, Bandar Lampung, korbannya ini laki-laki usia 16 tahun," ujar Alfret, Senin (23/6/2025).

Alfret mengungkapkan, perbuatan cabul tersebut dilakukan NI di rumahnya pada 8 Maret 2024. Modusnya, pelaku menyuruh korban untuk datang ke rumahnya dan menunjukkan video porno. Selanjutnya NI menyuruh korban untuk melakukan masturbasi, lalu NI memegang kemaluan korban untuk melakukan masturbasi hingga ejakuasi.

Peristiwa serupa juga terjadi terhadap korban yang sama, di mana NI meminta korban kembali datang ke rumahnya pada 10 Oktober 2024 dan meminta korban untuk masturbasi.

"Saat itu NI juga sama-sama melakukan masturbasi bersama korban dan mencium korban," lanjutnya.

Tak hanya itu, NI juga menyuruh korban untuk melakukan oral seks. "Kejadian ini sudah lama dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik serta beberapa ahli sudah dimintai keterangan, sehingga oleh penyidik NI dikenakan Pasal 82 Undang-Undang perlindungan anak minimal 5 Tahun," ungkapnya.