Viral, Wanita di Garut Dilecehkan saat Naik Angkot

GARUT - Penumpang angkot jurusan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengaku mengalami pelecehan seksual. Wanita berinisial D itu dilecehkan dua pria tak dikenal saat dalam perjalanan, Minggu 29 Juni 2025 sore.

Cerita tak menyenangkan itu dibagikan langsung oleh korban lewat akun Instagram @daneennf. Dalam unggahannya, ia menyebutkan kejadian bermula saat hendak naik angkot di depan sebuah minimarket. Dua pelaku ikut masuk ke dalam angkot yang sama.

Salah satu pria mengenakan pakaian hitam diduga menyentuh bagian tubuh korban secara tidak pantas. “Dia pegang pantat saya dua kali sambil bilang ‘ayo’,” tulisnya di Instagram.

Setelah kejadian itu, pria berbaju hitam duduk di kursi depan dekat sopir. Sedangkan pria berbaju merah duduk di sisi pintu keluar.

Korban mengaku sempat gemetar sepanjang perjalanan, tapi memberanikan diri menegur pria tersebut saat turun dari angkot.