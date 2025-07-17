Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |01:02 WIB
Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat
Pelaku pelecehan seksual di pesawat Citilink (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penumpang Pesawat Citilink rute Denpasar-Jakarta berinisial IM (50) ditangkap lantaran melakukan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan berinisial MAR (17). Saat ini, IM ditetapkan tersangka dan ditahan.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kompol Yandri Mono mengungkapkan, terduga pelaku nekat melakukan pelecehan lantaran memiliki rasa suka terhadap remaja tersebut. 

"Mendasari berdasarkan keterangan yang bersangkutan karena yang sangat tertarik terhadap anak korban," kata Yandri, Rabu (16/7/2025).

Ditambahkan Yandri, pelaku melakukan tindakan tercela tersebut dengan keadaan yang sadar. "Iya, dilakukan dengan sadar," ujarnya. 

Kasus dugaan pelecehan seksual itu berawal saat korban bersama tantenya (saksi) menumpangi pesawat rute Denpasar – Jakarta di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Saat berada di dalam pesawat, korban hendak melakukan swafoto ke luar jendela pesawat dan posisinya melewati terlapor. Korban pun meminta izin untuk memfoto, dan terlapor mempersilahkan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897/perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163200/ponoes-U3E5_large.jpg
Ponpes Diduga Jadi Sarang Predator, Harus Ditutup jika Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083/pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155764/pelecehan_seksual-YWeJ_large.jpg
Kronologi Pelecehan Gadis ABG di Pesawat Citilink, Korban Menangis Histeris di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155758/penjara-xUWO_large.jpg
Pelaku Pelecehan Penumpang Pesawat Citilink Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155596/pelecehan-ohUx_large.jpg
Penumpang Citilink Jadi Korban Pelecehan Seksual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement