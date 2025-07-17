Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat

JAKARTA - Penumpang Pesawat Citilink rute Denpasar-Jakarta berinisial IM (50) ditangkap lantaran melakukan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan berinisial MAR (17). Saat ini, IM ditetapkan tersangka dan ditahan.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kompol Yandri Mono mengungkapkan, terduga pelaku nekat melakukan pelecehan lantaran memiliki rasa suka terhadap remaja tersebut.

"Mendasari berdasarkan keterangan yang bersangkutan karena yang sangat tertarik terhadap anak korban," kata Yandri, Rabu (16/7/2025).

Ditambahkan Yandri, pelaku melakukan tindakan tercela tersebut dengan keadaan yang sadar. "Iya, dilakukan dengan sadar," ujarnya.

Kasus dugaan pelecehan seksual itu berawal saat korban bersama tantenya (saksi) menumpangi pesawat rute Denpasar – Jakarta di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Saat berada di dalam pesawat, korban hendak melakukan swafoto ke luar jendela pesawat dan posisinya melewati terlapor. Korban pun meminta izin untuk memfoto, dan terlapor mempersilahkan.