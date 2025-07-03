Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Cari Puluhan Korban Kapal Feri Tenggelam di Selat Bali, Nelayan Ikut Bantu Tim Gabungan

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |11:29 WIB
Cari Puluhan Korban Kapal Feri Tenggelam di Selat Bali, Nelayan Ikut Bantu Tim Gabungan
Cari Puluhan Korban Kapal Feri Tenggelam di Selat Bali, Nelayan Ikut Bantu Tim Gabungan (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANYUWANGI - Sembilan kapal tim pencari gabungan mencari keberadaan korban tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kapal-kapal itu merupakan gabungan dari tim yang dikerahkan oleh Basarnas, TNI Angkatan Laut (AL), Satpolair Polresta Banyuwangi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ketapang dan Gilimanuk. Selain itu sejumlah nelayan juga ikut mencari dengan perahunya.

Terlihat petugas gabungan dan beberapa warga sekitar Perairan Pantai Pebuahan Tanjung Biru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, petugas dan nelayan harus berjibaku dengan tingginya ombak. Ombak setinggi 2,5 meter dan angin kencang terjadi di lokasi pencarian.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, saat kejadian memang ombak begitu tinggi dengan ketinggian 2 - 2,5 meter di Selat Bali. Di mana kapal saat itu lepas dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sekitar pukul 22.56 WIB, atau setelah satu jam perjalanan.

"Saat kejadian arus 2 meter persegi detik, tinggi gelombang 2,5 meter dan kecepatan angin mencapai 9 knot itu pada Rabu malam pukul 23.13 WIB," ujar Rama Samtama Putra, dikonfirmasi pada Kamis pagi (3/7/2025).

Rama menyatakan, saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian ke para korban penumpang dan kru kapal yang dinyatakan hilang. Dari pencarian sementara 4 korban ditemukan meninggal dunia, dan 30 orang lainnya dinyatakan selamat. Dimana masih ada 31 orang yang dilaporkan dalam pencarian hingga Kamis sekitar pukul 09.30 WIB.

"Ada 9 Kapal Gabungan KSOP Ketapang Gilimanuk, KRI TNI AL, Polair, Basarnas, dikerahkan untuk proses pencarian dan evakuasi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
