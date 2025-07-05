Banjir Bandang Landa Bantaeng Sulsel, 4 Kecamatan Terendam

JAKARTA - Banjir bandang melanda 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Sabtu (5/7/2025). Akibatnya, 1.295 Kepala Keluarga dan rumah pun terdampak.

"Luapan air dari sejumlah sungai menyebabkan banjir yang berdampak pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bantaeng, Bissappu, Uluere, dan Eremerasa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (5/7/2025).

Menurutnya, wilayah terdampak cukup luas dan meliputi permukiman padat penduduk. Di Kecamatan Bantaeng, banjir merendam 6 kelurahan, yaitu Lamalaka, Kembang, Letta, Mallilingi, Tappanjeng, dan Pallantikang.

"Di Kecamatan Bissappu, genangan air terjadi di 5 wilayah, meliputi Kelurahan Bontorita, Bontoatu, Bontosunggu, Bontolebang, dan Desa Bonto Hai," tuturrnya.

Dia menerangkan, di Kecamatan Uluere terdampak di Desa Bonto Lojong, sedangkan di Kecamatan Eremerasa, wilayah terdampak adalah Desa Ulugalung. Secara keseluruhan, banjir telah memengaruhi 10 kelurahan dan 3 desa.

"Dampak dari kejadian ini cukup signifikan terhadap kehidupan warga. Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB, sebanyak 1.295 kepala keluarga terdampak. Sebanyak 1.295 unit rumah mengalami kerusakan atau terendam," jelasnya.