Viral Ormas Rusak Rumah Warga Minta Jatah Proyek di Bandung, Polisi: Pelaku Orang Depresi

BANDUNG – Viral diduga anggota ormas merusak rumah warga di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Disebutkan, aksi tersebut dipicu permintaan "jatah" proyek pengeboran sumur.

Terlihat dalam video, serpihan kaca berserakan di dalam dan luar rumah. Pemilik rumah juga memperlihatkan batu besar yang digunakan untuk merusak rumah tersebut.

Namun, informasi itu dibantah pihak kepolisian. Menurut Kapolsek Cimenyan, Kompol Deni Rusnandar, pelaku bukan anggota ormas, melainkan satu orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Itu informasi beredar katanya sekelompok ormas ya. Nah, kemarin pada saat kejadian, piket Polsek Cimenyan langsung meluncur ke TKP dan langsung mengamankan pelaku,” kata Deni, Rabu (9/7/2025).

Menurut Deni, pelaku berinisial F (32) merupakan warga setempat yang mengalami depresi sejak tiga tahun terakhir. “Bukan ormas. Orang dalam depresi. Keterangan dari orangtuanya, dia sudah mengalami depresi sejak tiga tahun lalu,” jelasnya.

Deni menjelaskan, kejadian berlangsung sekitar pukul 06.30 WIB. Saat itu, F melintas di depan rumah tetangganya dan tiba-tiba melempar batu ke arah jendela rumah hingga pecah. Tak ada korban luka dalam insiden tersebut.

“Iya, dia lewat, lalu lempar aja pakai batu. Enggak ada korban, cuma rusak aja,” ujarnya.