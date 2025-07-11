Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dukung Program MBG, Kapolri Hadiri Groundbreaking 29 Dapur SPPG Polda Sumut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |18:59 WIB
Dukung Program MBG, Kapolri Hadiri Groundbreaking 29 Dapur SPPG Polda Sumut
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan Groundbreaking pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polda Sumatera Utara (Sumut) dan Polres jajaran, pada Jumat (11/7/2025).

Sigit mengatakan, langkah Groundbreaking ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Ini menjadi komitmen Polri untuk mendukung program MBG. Karena kita tahu bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita baik yang dalam kandungan, usia dini, hingga tingkat SMA," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengapresiasi jajaran Polda Sumatera Utara karena telah mendukung penuh progam MBG yang menjadi salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Ia menjelaskan, khusus wilayah Polda Sumatera Utara sendiri saat ini sudah ada 2 SPPG yang beroperasional dan 5 SPPG yang sedang dalam tahap verifikasi. 

"Sehingga untuk jumlah SPPG saat ini, baik yang operasional, verifikasi dan akan dibangun jumlahnya 36 SPPG," tuturnya. 

 

