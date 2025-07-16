Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tersangka Penjualan Bayi ke Singapura Bertambah Jadi 13 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |19:17 WIB
Tersangka Penjualan Bayi ke Singapura Bertambah Jadi 13 Orang
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Tersangka kasus penjualan bayi dari Indonesia ke Singapura bertambah. Totalnya, ada 13 orang dijerat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional itu.

"Tadi malam (bertambah), kita sampaikan tersangka tadinya 12 jadi 13. Kita masih ada pengembangan lagi karena tersangka yang di Singapura tentu akan kita kejar, untuk kita dapatkan jaringan lebih luas," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan, Rabu (16/7/2025).

Hendra menyebut, tersangka baru memiliki peran sebagai penampung dari bayi tak berdosa tersebut. "Perannya dia sebagai penampung," ujar Hendra.

Untuk mengetahui keberadaan 24 bayi yang sudah ada di Singapura, polisi bakal berkoordinasi dengan Interpol.

"Nanti kita lakukan. Kita sudah ada komunikasi oleh Bapak Wakapolda dan juga Mabes Polri, semoga segera terungkap," ucap Hendra.

Diberitakan sebelumnya, dari 12 tersangka yang diamankan, satu di antaranya berjenis kelamin pria dan sisanya perempuan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyelamatkan enam bayi, lima dari Pontianak dan satu dari Karawang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/519/2855460/tega-ibu-kandung-jual-bayinya-seharga-rp11-juta-vhZA6NM9YX.jpg
Tega, Ibu Kandung Jual Bayinya Seharga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/512/2848561/4-fakta-ibu-nekat-jual-bayinya-rp30-juta-ternyata-untuk-lunasi-utang-arisan-gnSZlH3fVM.jpg
4 Fakta Ibu Nekat Jual Bayinya Rp30 Juta, Ternyata untuk Lunasi Utang Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/512/2848446/tragis-mama-muda-asal-bekasi-jual-bayinya-rp30-juta-di-medsos-karena-terlilit-utang-arisan-iuPIcaYOlI.jpg
Tragis! Mama Muda Asal Bekasi Jual Bayinya Rp30 Juta di Medsos karena Terlilit Utang Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/28/338/2676828/dalih-pelaku-jual-beli-bayi-uang-rp15-juta-untuk-si-ibu-hamil-FgYZ2fjiUP.jpg
Dalih Pelaku Jual-Beli Bayi: Uang Rp15 Juta untuk Si Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/610/2492836/ibu-kandung-tega-jual-bayi-yang-baru-dilahirkannya-seharga-rp5-juta-YoWKkn4BSz.jpg
Ibu Kandung Tega Jual Bayi yang Baru Dilahirkannya Seharga Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/19/608/2364750/kasus-penjualan-bayi-di-medan-2-bidan-ditetapkan-tersangka-uBwVlQmSfT.jpg
Kasus Penjualan Bayi di Medan, 2 Bidan Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement