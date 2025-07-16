Sindikat Perdagangan 25 Bayi di Jabar, Begini Cara Pelaku Menjerat Korban

BANDUNG – Sindikat perdagangan bayi di Jawa Barat (Jabar) tengah menjadi perhatian serius. Timbul pertanyaan, bagaimana cara pelaku bisa membuat seorang ibu menjual bayi yang baru dilahirkannya?

Tersangka membuat kolom di akun Facebook yang menyatakan sedang mencari bayi untuk diadopsi. Setelah mendapatkan calon mangsa, pelaku menghubungi orang tua korban melalui akun tersebut.

Kepada ibu korban, pelaku mengaku sebagai pasangan suami istri (pasutri) yang belum memiliki anak, sehingga sangat ingin mengadopsi bayi. Setelah korban percaya, pelaku menanggung biaya persalinan.

Selain itu, pelaku berjanji memberikan uang antara Rp10 juta hingga Rp16 juta kepada orang tua korban. Modus ini diungkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar setelah memeriksa 13 tersangka.

"Jadi awal itu komunikasi di Facebook, ada satu kolom tentang adopsi anak. Ini modus operandinya. Seperti itu awalnya," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu (16/7/2025).