Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Motif Ekonomi di Balik Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |14:15 WIB
Motif Ekonomi di Balik Kasus Perdagangan Bayi ke Singapura
Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar mengungkap fakta baru, dalam kasus perdagangan bayi ke Singapura. Berdasarkan hasil penyelidikan, mayoritas orang tua yang menjual bayinya mengaku melakukannya karena desakan kebutuhan ekonomi.

"Keterangan dari salah satu korban menyebutkan motifnya karena faktor ekonomi," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, Rabu (16/7/2025).

Namun demikian, ujar Surawan, penyidik belum berhasil mengidentifikasi seluruh orang tua dari bayi-bayi yang dijual. Penyelidikan terus dilakukan untuk menelusuri asal-usul bayi yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia (human trafficking) ini.

"Kami masih menelusuri asal bayi-bayi itu, siapa orang tuanya, dan apa motifnya," tambahnya.

Surawan menjelaskan, sebelum bayi dijual, tersangka mendekati ibu korban yang tengah hamil. Para pelaku membujuk, merayu, dan mengiming-imingi sejumlah uang. Setelah orang tua menyetujui, pelaku membiayai seluruh proses persalinan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/525/3160788//sarawan-l41G_large.jpg
43 Bayi Jadi Korban Sindikat Adopsi Ilegal, 17 Dijual ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/525/3156283//pelaku_utama_kasus_penjualan_bayi_ke_singapura-GgJq_large.jpg
Pengendali dan Penyandang Dana Perdagangan Bayi ke Singapura Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196//dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155785//tito-Dq8E_large.jpg
Mendagri Minta Polisi Tindak Oknum Dukcapil yang Terlibat Sindikat Jual Bayi ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/525/3155774//hendra-JPFn_large.jpg
Sindikat Perdagangan 25 Bayi di Jabar, Begini Cara Pelaku Menjerat Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155663//bayi-bZrW_large.jpg
Polisi Harus Mengusut Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara Hingga Aliran Dananya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement