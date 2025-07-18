Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral, Sekelompok Orang Aniaya Pria hingga Tewas di Baleendah Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |09:12 WIB
Viral, Sekelompok Orang Aniaya Pria hingga Tewas di Baleendah Bandung
Viral pengeroyokan di Baleendah, Bandung (Foto: Media sosial/Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG Viral aksi pengeroyokan seorang pria di kawasan Jalan Raya Laswi, Cipicung, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban yang diketahui berinisial A akhirnya meninggal dunia.

Dalam video berdurasi singkat itu, korban yang mengenakan sweater dan topi hitam datang bersama temannya menggunakan motor matic merah. Namun, sebelum sempat turun dari motor, korban langsung dipukuli sejumlah pria.

Meski sempat ada yang mencoba melerai, pengeroyokan terus berlanjut hingga korban mengalami luka serius. 

Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan, tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku.

“Iya betul terkait video viral, saat ini kami tim gabungan sedang melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap dan mengidentifikasi para pelaku yang melakukan aksi tindak pidana tersebut terhadap korban,” ujar Luthfi saat ditemui, Jumat (18/7/2025).

Saat ini, kata Luthfi, korban telah dimakamkan pihak keluarga. Rencananya, pihak kepolisian akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk keperluan autopsi pada Sabtu 20 Juli mendatang.

“Korban kami sudah identifikasi, yaitu berinisial A, yang saat ini sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Rencana akan dilaksanakan ekshumasi di hari Sabtu besok,” jelasnya.

 

