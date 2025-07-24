Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Dirut Bank BJB Dicecar 20 Pertanyaan soal Korupsi Pengadaan Iklan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |04:05 WIB
JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Yuddy Renaldi, Rabu (23/7/2025). Pemeriksaan berkaitan dengan pengusutan kasus korupsi pengadaan iklan.

Yuddy diperiksa sekitar 10 jam sejak pertama terpantau datang ke kantor komisi antirasuah itu pukul 10.20 WIB. Sementara, Yuddy terpantau meninggalkan kantor KPK pukul 20.34 WIB bersama lima enam kuasa hukumnya.

Yuddy mengaku diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik Komisi Antirasuah.

"Mengonfirmasi saja saya sebagai saksi, pertanyaan mungkin lebih kurang 20an," kata Yuddy kepada wartawan di Gedung KPK.

Yuddy tidak menyampaikan materi apa yang didalami dari penyidik. Ia hany mengaku bahwa dirinya kooperatif dengan proses hukum yang berlangsung.

"Mengenai pokok materi mungkin tanya saja ke penyidik, tadi saya sudah sampaikan. Saya sebagai warga negara kooperatif dengan pemanggilan ini," jelas dia.

Yuddy kemudian hanya menyampaikan bahwa dirinya dimintai konfirmasi atas pemeriksaan sebelumnya. Ia lantas meminta doa lantaran dirinya masih dalam kondisi sakit.

"Konfirmasi dari pemeriksaan sebelumnya dan mungkin saya mohon doa agar diberikan kesehatan krn saya dalam keadaan sakit itu aja," tutupnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
