Tragis! Bikin Konten Sambil Kibarkan Bendera, Pemuda Tewas Tertemper Kereta

KARANGANYAR - Seorang pemuda tewas setelah tertemper kereta api saat membuat konten di tepi rel, tepatnya di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (26/7/2025) sekitar pukul 17.35 WIB.

Dari video yang beredar di media sosial, tampak korban berdiri di pinggir rel sambil mengibarkan bendera. Dalam hitungan detik, kereta api melintas dan langsung menyambar tubuh korban.

Korban diketahui bernama Miza Gani Maulana Firdaus, warga Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Karanganyar, Danang Kusmawardana, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban saat itu sedang membuat konten video bersama seorang temannya, Nanang Dwi Saputro.

“Keduanya sedang membuat konten. Salah satu berdiri di dekat rel, sementara yang lain merekam. Ketika kereta melintas, korban tertemper,” kata Danang.