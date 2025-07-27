Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Bikin Konten Sambil Kibarkan Bendera, Pemuda Tewas Tertemper Kereta

Vitriana D , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |00:30 WIB
Tragis! Bikin Konten Sambil Kibarkan Bendera, Pemuda Tewas Tertemper Kereta
Pemuda tertabrak kereta (foto: freepik)
A
A
A

KARANGANYAR - Seorang pemuda tewas setelah tertemper kereta api saat membuat konten di tepi rel, tepatnya di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (26/7/2025) sekitar pukul 17.35 WIB.

Dari video yang beredar di media sosial, tampak korban berdiri di pinggir rel sambil mengibarkan bendera. Dalam hitungan detik, kereta api melintas dan langsung menyambar tubuh korban.

Korban diketahui bernama Miza Gani Maulana Firdaus, warga Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Karanganyar, Danang Kusmawardana, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban saat itu sedang membuat konten video bersama seorang temannya, Nanang Dwi Saputro.

“Keduanya sedang membuat konten. Salah satu berdiri di dekat rel, sementara yang lain merekam. Ketika kereta melintas, korban tertemper,” kata Danang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173344//kecelakaan_di_depok-nd3C_large.jpg
Nahas! Pemotor Wanita Tanpa Identitas Tewas Terlindas Truk di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/340/3165010//kecelakaan_di_tapteng-elmq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Jalur Barus–Sorkam Tapteng, 3 Orang Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165005//kecelakaan_di_tol_jagorawi-BtN9_large.jpg
1 Orang Tewas Akibat Kecelakaan di Tol Jagorawi, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement