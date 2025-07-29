Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cuaca Ekstrem Landa Indonesia: Karhutla dan Angin Kencang Terjadi di Berbagai Wilayah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |03:00 WIB
Cuaca Ekstrem Landa Indonesia: Karhutla dan Angin Kencang Terjadi di Berbagai Wilayah
Kebakaran Hutan dan Lahan (foto: BNPB)
JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan bahwa menjelang akhir pekan terakhir Juli 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

"Cuaca panas yang berlangsung selama sepekan terakhir memicu kekeringan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berujung pada kebakaran lahan, Kamis (24/7). Sebanyak sembilan hektare lahan terbakar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan dan Krayan Barat," ujar Muhari, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, BPBD Kabupaten Nunukan telah melakukan pemadaman darat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Namun hingga Minggu (27/7), upaya pemadaman masih terkendala karena titik api berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau serta terbatasnya peralatan pendukung di lapangan.

Kebakaran lahan juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Minggu (27/7), yang dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah warga dan merambat ke rumput serta lahan tebu. BPBD Kabupaten Klaten melaporkan bahwa seluas satu hektare lahan terbakar dan berhasil dipadamkan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran.

 

