Terlilit Pinjol Gegara Judol, Satpam Bank Ini Nekat Rekayasa Kasus Begal

BONDOWOSO - Seorang satpam salah satu bank plat merah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bondowoso setelah terbukti membuat laporan palsu, dengan berpura-pura menjadi korban begal.

Pelaku diketahui bernama Galih Krisna Pratama Irawan (24), warga Desa Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari. Ia yang sehari-hari bekerja sebagai petugas keamanan (security) sempat membuat geger warga setelah menyebarkan informasi melalui pesan berantai bahwa dirinya menjadi korban pembegalan.

Dalam pesan tersebut, Galih mengaku sepeda motor NMAX miliknya dirampas oleh begal di wilayah Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari. Bahkan, dalam unggahan itu ia memperlihatkan jaketnya yang sobek, seolah-olah menjadi korban sabetan celurit pelaku begal.

Karena terlihat meyakinkan, banyak pihak awalnya percaya. Galih juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosari pada hari yang sama.

Namun, kebohongan tersebut terbongkar setelah tim dari Polres Bondowoso melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengecek Tempat Kejadian Perkara (TKP), meminta keterangan sejumlah saksi, hingga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi.