Kilasan Sejarah 17 November: Terusan Suez Resmi Dibuka hingga Dalai Lama Berkuasa

JAKARTA - Serangkaian peristiwa bersejarah pernah terjadi pada 17 November dari tahun ke tahun. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut, ada yang tercatat sebagai bagian penting dalam perjalanan sejarah dunia.

Berikut ulasan singkat beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 17 November, dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Terusan Suez Resmi Dibuka

Terusan Suez berada di sebelah barat Semenanjung Sinai, merupakan terusan kapal sepanjang 163 km yang terletak di Mesir, menghubungkan Pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez di Laut Merah.

Pembangunan Terusan Suez dimulai pada 25 April 1859 atas prakarsa insinyur Prancis, Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini kemudian diresmikan pada 17 November 1869.

Kehadiran terusan ini memungkinkan jalur transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Sebelum kanal ini dibangun, beberapa transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya melalui darat antara Laut Tengah dan Laut Merah.

Terusan Suez terdiri atas dua bagian, utara dan selatan Danau Great Bitter, yang menghubungkan Laut Tengah ke Teluk Suez.