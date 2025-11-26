Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

iNews Media Group Gelar ICC di Untar, Ajak Generasi Muda Bangun Ruang Digital Sehat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |11:58 WIB
iNews Media Group Gelar ICC di Untar, Ajak Generasi Muda Bangun Ruang Digital Sehat
CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo (foto: Okezone/Aldhi)
JAKARTA - iNews Media Group Campus Connect (ICC) kembali digelar, kali ini di Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta Barat, pada Rabu (26/11/2025). Acara ini menjadi ajang kolaborasi antara media dan generasi muda untuk membangun ruang digital yang sehat.

CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Kami yakin, masa depan Indonesia ada di tangan kalian," ujar Angela dalam sambutannya di Auditorium Gedung Utama Untar.

Angela juga menyoroti tantangan yang dihadapi anak muda saat ini, terutama terkait disrupsi teknologi. Namun, ia mengapresiasi keterbukaan Untar terhadap industri.

"Kolaborasi seperti ini penting agar mahasiswa bisa memahami apa yang terjadi di industri nyata dan menyiapkan diri menghadapi perubahan," tambah Angela.

 

