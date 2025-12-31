Jelang Malam Tahun Baru, Arus Lalu Lintas Puncak Bogor Ramai Lancar

BOGOR - Menjelang malam pergantian tahun, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, masih terpantau ramai namun lancar, pada Rabu (31/12/2025).

Pantauan di lokasi, ribuan kendaraan terlihat melintas, dengan dominasi kendaraan berpelat nomor B dari arah Jakarta. Meski kondisi lalu lintas hingga siang hari masih terkendali, kepadatan kendaraan diperkirakan akan meningkat pada sore hingga malam hari. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat masih menjalankan aktivitas kerja sebelum merayakan malam pergantian tahun.

Pihak kepolisian dan instansi terkait menyampaikan bahwa kawasan wisata Puncak akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB keesokan harinya sebagai bagian dari pengamanan malam Tahun Baru 2026.

Masyarakat yang berencana merayakan malam pergantian tahun di kawasan Puncak diimbau untuk tiba sebelum pukul 18.00 WIB. Apabila penutupan jalur telah diberlakukan, pengguna jalan diminta untuk mencari jalur alternatif lain guna menghindari kepadatan dan penumpukan kendaraan.

Petugas juga mengimbau pengendara agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama selama perayaan malam tahun baru.

(Awaludin)