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Warnai Liburan Sekolah dengan Aktivitas Seru di éL Hotel Bandung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |15:08 WIB
Warnai Liburan Sekolah dengan Aktivitas Seru di éL Hotel Bandung
Liburan sekolah di eL Hotel Bandung. (Foto: dok eL Hotel Bandung)
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BANDUNG – Menyambut momen liburan sekolah tahun ini, éL Hotel Bandung menghadirkan program spesial “School’s Out Getaway”. Program tersebut merupakan paket menginap keluarga yang dirancang untuk memberikan pengalaman staycation menyenangkan, edukatif, dan penuh aktivitas bagi anak-anak.

Program ini berlangsung untuk periode menginap 20 Juni – 12 Juli 2026, dengan berbagai fasilitas dan aktivitas yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Melalui paket ini, tamu akan mendapatkan sarapan untuk dua orang, afternoon tea, serta akses ke berbagai aktivitas anak (Kids Activity) yang telah disiapkan selama periode liburan sekolah.

Tak hanya itu, untuk menambah keseruan liburan keluarga, éL Hotel Bandung juga menghadirkan area permainan Mini Timezone di area hotel. Anak-anak dapat menikmati berbagai permainan favorit seperti mesin capit boneka, permainan arcade (dingdong) dan beragam permainan interaktif lainnya yang siap memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan selama menginap.

Sebagai bagian dari program edukatif yang dikemas secara fun, éL Hotel Bandung juga menghadirkan Kids Cooking Class yang akan diselenggarakan setiap Minggu pukul 09.00 – 10.00 WIB. Melalui aktivitas ini, anak-anak diajak untuk belajar membuat kreasi makanan sederhana dengan pendampingan tim kuliner hotel dalam suasana yang aman dan menyenangkan.

School’s Out Getaway eL Hotel Bandung
School’s Out Getaway eL Hotel Bandung

Kegiatan Kids Cooking Class dapat diikuti dengan biaya Rp150.000 nett per anak, termasuk perlengkapan memasak, bahan, hasil kreasi yang dapat dibawa pulang, serta sertifikat partisipasi.

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