HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai, Pangdam dan Gubernur Tekankan Perkuat Sinergi di Kalimantan

PALANGKA RAYA – Genap satu tahun berdiri, Kodam XXII/Tambun Bungai terus memperkuat profesionalisme prajurit. Selain itu juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah Kalimantan.

Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan HUT ke-1 Kodam XXII/Tambun Bungai yang digelar melalui Parade, Defile, dan Syukuran di Lapangan Upacara Makodam XXII/Tambun Bungai, Palangka Raya, Senin (10/8/2026).

Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin bertindak sebagai Inspektur Upacara. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, Agustiar menyampaikan ucapan selamat atas satu tahun perjalanan Kodam XXII/Tambun Bungai. Ia berharap momentum tersebut semakin memperkuat soliditas TNI sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Selamat ulang tahun yang pertama kepada Kodam XXII/Tambun Bungai. Semoga semakin profesional, semakin solid, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami berharap sinergi yang selama ini terjalin antara TNI dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat, khususnya dalam menjaga kondusivitas serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agustiar.

Menurutnya, keberadaan Kodam XXII/Tambun Bungai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Terlebih, tantangan yang dihadapi daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga penanganan bencana, pengamanan wilayah hingga dukungan terhadap berbagai program pembangunan nasional.