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Program Magang Nasional Dibuka Lagi, Simak Cara Daftar dan Syaratnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |10:31 WIB
Program Magang Nasional Dibuka Lagi, Simak Cara Daftar dan Syaratnya!
Ilustrasi magang nasional (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pemerintah kembali membuka Program Magang Nasional (PMN) Batch 4 mulai Juli 2026. Program yang ditujukan bagi lulusan baru perguruan tinggi ini ditargetkan menjangkau hingga 150.000 peserta sepanjang 2026 melalui tiga gelombang pelaksanaan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan pada gelombang pertama yang dimulai Juli mendatang pemerintah menargetkan sekitar 50.000 peserta.

“Program Magang Nasional Batch 4 akan dilaksanakan secara bertahap mulai Juli 2026, dengan rencana awal sekitar 50.000 peserta pada gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga hingga mencapai total 150.000 peserta pada akhir tahun,” ujar Kurnia, dikutip Kamis (25/6/2026).

Program ini mendapat dukungan luas dari berbagai sektor. Secara keseluruhan, terdapat 8.056 mitra penyelenggara yang terdiri atas 5.168 perusahaan swasta dan 2.888 satuan kerja kementerian maupun lembaga pemerintah. Kurnia menjelaskan, sepanjang penyelenggaraan program ini, jumlah perusahaan mitra tersebut bertambah pada setiap batch.

"Dari keseluruhan mitra, di antaranya terdapat 874 entitas BUMN yang turut berpartisipasi sebagai mitra penyelenggara," tambahnya.

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