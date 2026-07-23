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Angela Tanoesoedibjo Hadiri Harlah ke-28 PKB

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |20:18 WIB
Angela Tanoesoedibjo Hadiri Harlah ke-28 PKB
Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.
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JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Angela Tanoesoedibjo menghadiri peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Angela tiba di pintu kedatangan tamu VIP sekitar pukul 19.02 WIB. Angela terlihat anggun mengenakan kemeja putih berlogo Partai Perindo yang dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam.

Kedatangannya langsung disambut oleh Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Setelah itu, keduanya langsung berjalan menuju ruang transit tamu VIP.

Beberapa langkah menuju ruang transit, Angela langsung disambut oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsurijal, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, serta petinggi PKB lainnya seperti Hanif Dhakiri dan Syaiful Huda.

Momen kehangatan terjadi saat Angela dan para petinggi PKB bertegur sapa. Dalam momen tersebut, Cucun menyampaikan terima kasih atas kehadiran Angela dalam peringatan Harlah ke-28 partainya.

"Dari tadi Pak Sekjen (Ferry Kurnia) nungguin di luar, ini nungguin siapa, ternyata Ibu Ketum. Terima kasih Ibu Ketum," ucap Cucun kepada Angela.

Setelah itu, Cucun dan para petinggi PKB mempersilakan Angela bersama Ferry Kurnia untuk menuju ruang transit sebelum acara peringatan Harlah ke-28 PKB dimulai. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan hadir dalam acara tersebut.

(Rahman Asmardika)

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