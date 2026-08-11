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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Bisa Tembus 35 Derajat

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Suhu Bisa Tembus 35 Derajat
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta, pada Rabu (12/8/2026) didominasi kondisi cerah.

Suhu udara di Jakarta diprakirakan berada pada kisaran 26 hingga 35 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 36 hingga 82 persen.

Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi daerah dengan suhu udara tertinggi. Suhu di kedua wilayah tersebut diprakirakan mencapai 35 derajat Celsius.

Berikut rincian prakiraan cuaca dan suhu di wilayah DKI Jakarta pada Rabu (12/8/2026):

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Topik Artikel :
Cerah Jakarta cerah BMKG cuaca
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