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Kecam Pernyataan Budi Arie Soal “Percepatan Sejarah”, Relawan Prabowo: Tidak Etis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |13:05 WIB
Kecam Pernyataan Budi Arie Soal “Percepatan Sejarah”, Relawan Prabowo: Tidak Etis
Ketua Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan.
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JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, terkait potensi akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029 memicu respons dari Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan. Menurut Kurniawan, pernyataan Budi Arie tersebut sangat mengganggu dan menyakiti hati para pendukung Presiden Prabowo.

“Tentunya postingan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati, menghargai Pak (Presiden Ke-7 RI) Jokowi maupun Saudara Budi Arie sendiri, ya,” kata Kurniawan saat dihubungi iNews Media Group, Selasa (25/8/2026).

“Tapi justru balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto,” sambung dia.

Menurutnya, jika pergantian politik terjadi secara konstitusi pada tahun 2029, pihaknya akan menerima sebagai keputusan politik.

“Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi, ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Bapak Prabowo Subianto,” ujar dia.

Dia menuturkan, Prabowo selama ini merangkul, menghormati, hingga menghargai seluruh pihak, termasuk Jokowi dan Budi Arie.

“Tapi ketika kami mendengarkan apa tanggapan politik dari Saudara Budi Arie, kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyukseskan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Sampai saat ini, pihaknya meyakini bahwa Prabowo memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun bangsa dan negara.

“Sekali lagi, apa yang disampaikan Budi Arie sangat tidak etis dan kami mengecam keras. Dan itu yang dilakukan adalah tidak sopan dan keterlaluan. Saya beserta seluruh pendukung Prabowo akan merapatkan barisan, akan menggelar apel akbar guna mengantisipasi perkembangan politik belakangan ini yang kurang baik-baik saja,” jelas dia.

 

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