Penyanderaan Warga Sipil di Mimika, Tokoh Pemuda Papua Apresiasi Ketegasan Aparat

JAKARTA - Upaya aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua mendapat apresiasi dari kalangan pemuda. Kehadiran aparat dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman sekaligus menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan keamanan.

Ketua Koordinator Forum Alumni Pimpinan Cipayung Kabupaten Mimika, Bojan Dokainubun, mengapresiasi langkah aparat keamanan dalam menjaga keamanan masyarakat di Tanah Papua.

Menurut Bojan, keberadaan aparat memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah gangguan keamanan yang dapat merugikan masyarakat sipil.

“Tokoh pemuda Papua memberikan apresiasi kepada jajaran Apkam yang terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Bojan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Bojan menilai pendekatan persuasif dan humanis yang dijalankan aparat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan patroli, pelayanan kesehatan hingga aktivitas sosial dinilai mampu memperkuat hubungan antara aparat dan warga.

Kehadiran aparat secara langsung di tengah masyarakat juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan komunikasi yang terbuka, persoalan keamanan diharapkan dapat ditangani secara tepat tanpa mengabaikan kepentingan dan keselamatan warga sipil.

“Menjaga keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Pendekatan seperti ini penting agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan keamanan,” tegasnya.